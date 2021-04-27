/628948/لو-شوفته-مش-هسلم-عليه-سعد-الصغير-يهاجم-نجم-نادي-بيراميدز
هاجم المطرب الشعبي سعد الصغير، لاعب نادي بيراميدز النجم الدولي رمضان صبحي ، قائلا” باع النادي الأهلي مقابل الأموال، ولو شوفته ماشي في الطريق مش هسلم عليه ولكن لن أهاجمه كما يفعل البعض”.
سعد الصغير: الإنتماء للفريق شيء هام
وأضف المطرب الشعبي خلال حواره مع الاعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة، المُذاع على قناة المحور، “ مابحترمش ومابشجعش أي حد يترك النادي الأهلي ويروح لفريق تاني بسبب الأموال، لأن الانتماء شيء مهم لابد أن يتواجد في لاعب الكرة.”.
سعد الصغير: أعشق النادي الأهلي
وأكمل المطرب الشعبي سعد الصغير،” بحب نادي الزمالك وبحترم جماهيره جدا، ولكني أعشق النادي الأهلي”.
برنامج العرافة
يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.
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