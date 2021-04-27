/628949/رمضان-صبحي-و-السعيد-غيابات-بالجملة-عن-قائمة-بيراميدز-أمام-نامونجو-بالكونفدرالية
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة فريقه لمباراة نامونجو التنزاني في منافسات كأس الكونفدرالية.
ويلتقي بيراميدز أمام نامونجو في اللقاء المحدد له التاسعة من مساء غد الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
قائمة بيراميدز لمواجهة الكونفيدرالية القادمة
وشهدت قائمة بيراميدز ضم 18 لاعبًا، بجانب غياب الثلاثي شريف إكرامي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي عن المباراة وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.
خط الدفاع: عبد الله بكري - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي.
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.
خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي.
وكان بيراميدز قد تأهل رسميًا لدور الـ8 من البطولة القارية بجانب الرجاء المغربي عن المجموعة الرابعة.
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