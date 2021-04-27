/628951/دا-خراب-بيوت-يا-بسمة-سعد-الصغير-ينسحب-من-حلقة-العرافة

قام المطرب الشعبي سعد الصغير بالإنسحاب من برنامج العرافة اليوم الثلاثاء والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المُذاع عبر قناة المحور، فور رؤيته مقطع فيديو.

الفنان سعد الصغير لوهبة: دا خراب بيوت وقال المطرب الشعبي سعد الصغير للإعلامية بسمة وهبة،” ده خراب بيوت وماينفعش اتكلم فيه”، وطلب الصغير أن يغادر الحلقة ، وقامت على الفور الإعلامية بسمة وهبة بإنهاء الحلقة. برنامج العرافة يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.

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