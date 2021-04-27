/628952/محمد-شريف-يسجل-هدف-الأهلي-الأول-في-مرمى-المصري-فيديو

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمي المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإسكندرية في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز، بعد أن حقق الفريق الأحمر في المباراة الماضية على فريق إنبي بثلاثية مقابل هدف.

ويدخل الأهلي مباراة المصري بحثا عن الفوز الثاني على التوالي، حيث يحتل الفريق الأحمرر المركز الثاني برصيد 33 نقطة، خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 39 نقطة ولكن بفارق 3 مباريات أقل عن الفارس الأبيض، وذلك عقب الفوز الأخير على إنبي في الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي و المصري في الدوري وشهد تشكيل الأهلي عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي مع إستمرار أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير– رامي ربيعة – كوكا. خط الوسط : أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي افشة. خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا. ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر. بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي: حراسة المرمى: أحمد دعدور. خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي. خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي. خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة. قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد محمد هاني وياسر إبراهيم بعد تعافي الثنائى من الإصابة: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر ‏محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية.‏

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