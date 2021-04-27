فيديو - أسامة الأزهرى : أبو بكر الصديق كان قائدا عظيما

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن أعز المشاهد فى بروز الموهبة عند أبو بكر الصديق هو مشهد وفاة الرسول ﷺ، لأن المواقف العصيبة أثبتت أن أقدر الصحابة على القيادة هو أبو بكر الصديق.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رجال حول الرسول" على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، صدمة المعرفة قد تحدث على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم والقائد هو أشد الناس تأثرا بالحدث وأسرع الناس خروجًا من صدمة المعرفة، والقدرة على تحمل الصدمة والألم وأن تأخذ القرار الصائب وهو عين القيادة، عند موت الرسول ﷺ كانت الصدمة كبيرة وبينت أن أبى بكر جبل من الجبال وهو معنى قاسى جدا وخصوصًا على من اشتدت صحبته به. وتابع: "كان أبو بكر قائدًا وأحسن النيابة عن الرسول ﷺ فى أمته، وفى وقت ظهر فيه أن الصدمة طغت على الأكابر والجبال من أهل العرفان كسيدنا عمر بن الخطاب حيث قال سيدنا عمر والله ما مات رسول الله فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله وقبله وكان أسرع الناس فى الخروج من الصدمة واستطاع تمالك نفسه".

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