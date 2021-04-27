جدة - نرمين السيد - زار مساء اليوم الثلاثاء، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، حيث ترأس نيافة المطران صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة.





يأتى ذلك بمشاركة القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامى، راعيا الكنيسة، واللذان كانا فى استقبال نيافته، كما شارك نيافته فى الصلاة أيضًا خورس شمامسة الكنيسة، والمؤمنين. تضمنت صلاة البصخة الكلمة الروحية من الأنبا باخوم، مختتمًا البصخة المقدسة بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين. وعقب صلاة البصخة، كرم نيافته كل من تعب وأسهم فى تجديدات الكنيسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا باخوم يترأس صلاة البصخة المقدسة بكنيسة مصر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.