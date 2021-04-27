سفير مصر بكندا يطرح رؤية مصر بشأن سد النهضة لأعضاء البرلمان الكندى

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر فى كندا، لقاءات مكثفة خلال الفترة الحالية مع أعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكندى من ممثلى جميع الأحزاب السياسية، لطرح رؤية مصر تجاه أزمة سد النهضة.





وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه التحركات التى تشمل أيضًا أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، تهدف إلى تعريف أعضاء البرلمان الكندى بعدالة الموقف المصرى فى قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية اجراءات أحادية من جانب إثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائى، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضى اذا ما توفرت لدى الطرف الأخر الإرادة الحقيقية للتوصل إلى حل توافقى.

وقال السفير المصرى فى أوتاوا، إن لقاءاته مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم "سفن سبينجمان"، وأعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكنديين، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان، عكست تفهماً كاملاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، واقتناعاً بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار الدولية، إذ أكد أعضاء البرلمان على أن كندا تُطبق تلك المبادىء فى إدارتها للموارد المائية المُشتركة مع الولايات المتحدة، وأن تجربتها تؤكد على أن التعاون والنهج التفاوضى بهدف تحقيق المصالح المُشتركة وعدم الإضرار بالآخر، هو النهج السليم الذى يجب اتباعه بعيداً عن اتخاذ إجراءات أحادية تستهدف فرض الأمر الواقع.

وأضاف السفير أبو زيد، أنه ناقش عدة مقترحات وأفكار مع أعضاء البرلمان تستهدف تنشيط الدور الكندى فى دعم جهود التوصل إلى اتفاق شامل وعاجل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه حرص على شرح تفاصيل المفاوضات الثلاثية على مدار الأعوام العشر الماضية، وأسباب تعثرها نتيجة غياب الإرادة السياسية للحل لدى الطرف الإثيوبى، وما يمثله الجمود الحالى من خطر كبير على استقرار المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، بما فيهم كندا، اذا ما قررت إثيوبيا تنفيذ إعلانها بالبدء فى الملء الثانى بغض النظر عن نتائج المفاوضات.

وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين السفير المصرى وأعضاء البرلمان الكندى لمتابعة تطورات الموقف خلال المرحلة القادمة.