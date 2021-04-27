وائل لطفى رئيسًا لتحرير الدستور

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار التطوير المستمر للإصدارات الصحفية فى مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية. ويُعَّد وائل لطفى أحد أبناء ابناء مدرسة روزاليوسف الصحفية، وسبق له تأسيس وإدارة صحيفة الصباح اليومية، وصدر له عدة كتب، كما حصل على جائزة الدولة فى العلوم الاجتماعية عام 2008.

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