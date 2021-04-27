ريال مدريد يتعادل مع تشيلسي 1-1 فى شوط مثير بدورى أبطال أوروبا.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى 1-1 الشوط الأول من المواجهة النارية المقامة حاليا بين فريقى ريال مدريد الإسبانى وضيفه تشيلسي الإنجليزى، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو" معقل الفريق الملكى، في الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

أحرز كريستيان بوليسيتش هدف التقدم لصالح تشيلسي بشكل رائع في الدقيقة 14 من زمن المباراة، ليصبح أول لاعب أمريكي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخامس لاعب أمريكي يسجل في مرحلة خروج المغلوب.

كما بات بوليسيتش أول لاعب أمريكى يسجل 5 أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدف التعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

وأنقذ البلجيكى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد مرماه من فرصة خطيرة للغاية بعدما تألق في التصدي لتسديدة تيمو فيرنر بشكل رائع بالدقيقة التاسعة من بداية المباراة.

تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: فاران، ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، كارفخال

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، توني كروس

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيورتشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، روديجر، كريستنسين

خط الوسط: كانتي، جورجينيو، بن تشيلويل

خط الهجوم: ماونت، بوليسيتش، فيرنر

تأهل ريال مدريد كمتصدر للمجموعة الثانية في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، ثم تخطى أتالانتا فى دور الستة عشر، قبل عبور ليفربول في دور ربع النهائي، بعد الفوز على الريدز 3-2 في الذهاب، والتعادل سلبياً بجولة الإياب في "أنفيلد".

وفى المقابل تصدر نادي تشيلسي المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، ونجح في التأهل من دور الستة عشر على حساب نادي أتلتيكو مدريد، قبل أن يتخطى بورتو في ربع النهائي، حيث فاز البلوز على الفريق البرتغالى 2-0 في الذهاب، وخسر أمامه بهدف في الإياب.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية تزيد من فرصته في التأهل للمباراة النهائية قبل مواجهة العودة التى تقام فى الخامس من شهر مايو المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي.