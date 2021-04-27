وائل لطفي رئيسا لتحرير الدستور

أصدر مجلس إدارة جريدة الدستور برئاسة الدكتور محمد الباز قرارا بتعيين الكاتب الصحفي وائل لطفي رئيسا لتحرير جريدة الدستور وموقعها الالكتروني. ويأتي ذلك اطار التطوير المستمر للاصدارات الصحفية في مجموعة المتحدة للخدمات الاعلامية. ويعد وائل لطفي احد أبناء مدرسة روز اليوسف الصحفية وسبق له تاسيس وإدارة صحيفة الصباح اليومية وصدر له عدة كتب، كما حصل علي جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية عام ٢٠٠٨.

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