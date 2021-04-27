المصرى ينهى الشوط الاول بالتعادل المثير مع الاهلى

تعادل الأهلي مع المصري بهدف لممثله خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة زسعد سمير و أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل المصري كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي، أحمد شوشة، أجمد شدي، حسن علي.

الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، سعيدو سنبوري.

الهجوم: أحمد رفعت، أحمد جمعة، عمر كمال.

جاءت بداية الشوط الأول حماسية ونشطة من جانب الفريقين وأن كانت الخطورة أكثر للأهلي حيث ضغط المارد الأحمر مُبكراً عن طريق الشحات وكهربا وأفشة وشريف.

وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف سجله محمد شريف بعدما استلخص الكرة من حارس المصري أحمد دعدور ودفاع الفريق البورسعيدي. ولجأ محمد الحنفي حكم المباراة لتقنية الفار واحتسب كرة محمد شريف هدف ليُعلن تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 11.

بعد الهدف نشط أداء المصري خاصة من الناحية اليسرة التي شكّلتن خطورة واضحة على مرمى الأحمر عن طريق انطلاقات أحمد رفعت وأحمد شديد قناوي.

وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي فبريقه من عدة فرص ، وعاد اللعب وسط الملعب فترة وأختفت الخطورة على مرمى الفريقين قبل أن ينشط الأداء مرة أخرى في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول .

ونال أحمد جمعة لاعب المصري بطاقة صفراء للخشونة مع أكرم توفيق، وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدفاً للأهلي بعدها رد أحمد رفعت بهجمة خطرة من الناحية اليسرى، وسجل عمر كمال هدف التعادل للمصري في اللحظات الأخيرة بعدها انتهى الشوط الأول بالتعادل.