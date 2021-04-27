انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس شديد الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أبريل وحتى الإثنين 3 مايو ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، وحتى الإثنين القادم 3 مايو، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن البلاد سوف تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدايةً من الغد، وأن الطقس سيكون شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد نتيجة كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من الجزيرة العربية، وتؤثر على شمال البلاد طوال أيام الأسبوع القادم.

طقس شديد الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أبريل وحتى 3 مايو

وسوف تشهد البلاد ارتفاعفي الحرارة الأربعاء، على أن تشهد ارتفاع آخر يوم الخميس 29 أبريل ليسود طقس حار على السواحل الشمالية نهاراً، وشديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، وكافة الأنحاء، ويكون الطقس معتدل ليلاً.

وحول حالة الطقس اليوم الأربعاء فسوف يكون حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة الخميس والجمعة على كافة أنحاء البلاد، ومرفق بالخبر تقارير وتنبؤات الأرصاد الجوية حول حالة طقس الأيام الستة القادمة وحتى الإثنين 3 مايو.

كما يستمر الطقس شديد الحرار خلال أيام السبت والأحد والإثنين 1و2 و3 مايو، مع نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وبعض المناطق الأخرى، وتصل درجات الحرارة خلال تلك الفترة إلى 37 درجة على الوجه البحري والقاهرة وتصل لـ40 على الصعيد.