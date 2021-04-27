وزيرة الصحة: البحث العلمي يلعب دورًا استراتيجيًا للنهوض بالمنظومة

/628961/وزيرة-الصحة-البحث-العلمي-يلعب-دورا-استراتيجيا-للنهوض-بالمنظومة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن البحث العلمي يلعب دورًا كبيرًا فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الطبية والتعليم الطبي المهني فى مصر،طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأبحاث العلميةوالاستفادة من الخبرات الطبية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل النهوض بالبحث العلمي والاستفادة من خبرات الأطقم الطبية والعاملين فى مجال الطب في نشر الأبحاث العلمية، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية.

تعاون وزارة الصحة مع طب هارفرد

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أنه جاري التعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، للمشاركة في تأسيس معهد قومي للتعليم الطبي المهني وبحوث الصحة العامة في مصر، وذلك لاتاحة فرصة لتدريب الاطباء وتأهيلهم وتنمية قدراتهم بما يساهكم فى تقديم أفضال رعاية طبية ممكنة للمواطنين.

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وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن المعهد الذي سيتم أنشائه بالتعاون مع كلية طب هارفرد ، سيضم مركز لبحوث الصحة العامة وآخر للأبحاث الإكلينيكية، وسيتم تأسيسه على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة وبتقنيات عالية الجودة ويكون مقره العاصمة الادارية الجديدة.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بضرورة تقديم الأبحاث العلمية لكافة الملتحقين بالبرامج التدريبية للزمالة المصرية كشرط أساسي للتخرج والحصول على الترقيات الفنية، مضيفًا أن الوزيرة وجهت بتوفير وإتاحة البرامج التدريبية لإعداد الأبحاث العلمية والطبية، بالإضافة إلى كافة التدريبات اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي المهني للأطباء.