بسبب «التراويح» غلق طريق عام.. وإعلامي غاضب: دا سلوك الإخوان «فيديو»

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إعلامي غاضب من المصليين
10:39 م - الثلاثاء 27 أبريل 2021
وجه الإعلامى محمد سعيد محفوظ، رسالة غاضبة لعدد من المصلين، الذين تسببوا فى قطع طريق عام بسبب صلاة التراويح، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
إعلامي غاضب من مصلين التراويح بشارع المأمون بالإسكندرية
وقال الإعلامي محمد سعيد محفوظ:” صلاة التراويح احتلت شارع المأمون بالإسكندرية بشوارعه الفرعية، موعد محاضرتي وموعد طبيب أختى أمانى، سيضيعان بسبب إغلاق الطريق على السيارات.. هل الدين هو تعطيل مصلحة العباد؟
محمد سعيد محفوظ: هذا سلوك الإخوان
وتابع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، الذى قام بتصوير المصلين أثناء أداء صلاة التراويح، قائلًا:” الأسوأ هو سلوك من يطلقون على أنفسهم "المنظّمين"، ويرتدون زياً خاصاً، حين طلبنا منهم إفساح ممر للخروج، اتهمونا بالكفر وصورونا وصوروا أرقام السيارة كنوع من التهديد، هذا والله سلوك الإخوان أو ورثتهم في الجهل!
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد جمعة، قد أقر بأن صلاة القيام ستتم حسب الإجراءات الاحترازية والحزم مع أي مخالفة سواء من الإمام أو العمال أو المصلين وسيكون الإغلاق هو الحل الأمثل لمواجهة ذلك الأمر وشدد على عدم إقامة موائد الرحمن داخل أي مسجد.
كما أكدت وزارة الأوقاف فى بيان سابق لها، أنها ستلزم جموع المصلين بارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن مدة صلاة التراويح لن تتجاوز النصف ساعة، على ان يتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقه بعد انتهاء الصلاة بعشرة دقائق.
وأكد وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن الوزارة لن تسمح بفتح دورات المياة، مع ضرورة اصطحاب المصليات الشخصية، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في اعمال التعقيم والنطافة الدورية.
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