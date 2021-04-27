تعرف علي نتيجة قرعة بطولة كأس العرب

حسمت نتيجة قرعة بطولة كأس العرب اليوم علي نهاية الجدل حول المنتخبات الواقعة في المجموعات، المقامة بالأراضي القطرية والتي تنطلق في منتصف ديسمبر المقبل، والتي تشارك بها 23 منتخب.

مجموعات بطولة كأس العرب

المجموعة الأولى: قطر – العراق، الفائز من عمان و الصومال، الفائز من البحرين و الكويت.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من موريتانيا و اليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية ، الفائز من الأردن وجنوب السودان ، الفائز من فلسطين و جزر القمر.

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر ، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان.

نظام بطولة كأس العرب

يشارك 23 منتخب في بطولة كأس العرب وهم: مصر وقطر والجزائر والمغرب وعمان وفلسطين والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والسعودية والصومال وجنوب السودان.

أبرز الشخصيات التي حضرة القرعة

حضر قرعة كأس العرب أبرزهم : نواف التمياط من السعودية، هيثم مصطفى لاعب المنتخب السوداني، وائل جمعة من مصر ، يونس محمود لاعب المنتخب العراقي، وكذلك مانولا زوبيرا مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تصنيف المنتخبات العربية المشاركة

جاء في التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.

وجاء في التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.

وجاء في التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، الأردن أو جنوب السودان، لبنان أو جيبوتي.

وجاء في التصنيف الرابع: ليبيا أو السودان، موريتانيا أو اليمن، البحرين أو الكويت، فلسطين أو جزر القمر.