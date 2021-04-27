الشوط الأول: تشلسي 1 X الريال 1

انتهت احداث الشوط الأول بين ريال مدريد وتشلسي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في لقاء ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويشهد علي اللقاء ملعب ألفريد دي ستيفانو معقل فريق ريال مدريد.

دخل الفريق الضيف المباراة في موقف مطمع في غياب راموس قلب دفاع وقائد ريال مدريد، بالسيطرة علي الكرة والإعتماد علي شباب لاعبية في السرعات، وخط وسطه المتألق كانتي في تمريراتة الطولية الخطرة والتي يستغلها جناحي تشلسي في إنهاء الهجمات والتسجيل.

هدف تشلسي في المباراة

سجل تشلسي الهدف الول في المباراة، بعد تمريرة مم كانتي لاعب وسط تشلسي لبوليسيتش، خلف المافعين، في الدقيقة 14 من عمر المباراة إستلمها بمهارة، وراوغ ثيبوه كورتوا وأسكنها الشباك، ليتقدمة لفريقة بالهدف الأول.

هدف ريال مدريد في المباراة

عاد ريال مدريد إلي نتيجة لمباراة في الدقيقة 33، من خلال ركنية لعبها كروس لمارسيلو ليرسلها عرضية طولية داخل منطقة الجزاء، تصل لكاسيميرو ويعرضها برأسية لميليتاو وتصل لبنزيما يسددها بضربة مزدوجة ويسكنها الشباك.

تشكيل ريال مدريد في المباراة:

حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – إيدر ميليتاو – رافائيل فاران – ناتشو فرنانديز – مارسيلو

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة

دكة البدلاء لريال مدريد

: أندري لونين – دييجو ألتوب سواريز – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – ألفارو أودريوزولا – إيسكو – ماريانو دياز – رودريجو – سيرخيو أريباس – أنطونيو بلانكو – ميجيل

تشكيل تشلسي في المباراة:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستنسن – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر – بن تشيلويل

في خط الوسط: نجولو كانتي – جورجينيو – ماسون ماونت – كريستيان بوليسيتش

في خط الهجوم: تيمو فيرنر

دكة البدلاء لتشلسي في المباراة:

كيبا أريزيبيلاجا – ويلي كاباييرو – ماركوس ألونسو – إيميرسون – ريس جيمس – كيرت زوما – باري جيلمور – كاي هافيرتز – كالوم هودسون أودوي – حكيم زياش – تامي أبراهام – أوليفييه جيرو