/628954/بعد-موافقة-قوى-النواب-تعرف-على-العلاوة-الدورية-المحددة-للمخاطبين-بقانون-الخدمة-المدنية

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على بعض المواد المتعلقة بالمشروع المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة.

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