/628955/نسل-الأغراب-الحلقة-15-محمد-دياب-يتعرض-لمحاولة-قتل

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل "نسل الأغراب"، التي شهدت موافقة غفران الغريب على طلب عساف، وتعرض علي الغريب لهجوم مسلح، فضلًا عن فقدان منة فضالي لوعيها.

أحمد مالك يعتذر من أمير كرارة

اعتذر حمزة -أحمد مالك- لغفران عن تدخله بينه وبين زوجته جليلة ودفعه له، وأخبره الأخير أنه لأول مرة يجعله يشعر بأنه زوج والدته، وعاتب بعضهما ومن ثم احتضنا بعضهما الآخر.

أحمد مالك ينتابه القلق من احتمالية انفصال مي عمر عن أمير كرارة

صعد حمزة إلى غرفة والدته جليلة -مي عمر- وأعرب لها عن مدى حبه، وأخبرته الأخيرة عن سعادتها بشعور أنه أصبح سند لها وطلب منه أن يعتذر من غفران فطمئنها أنه نال رضاه ومن ثم سألها "أنتي ممكن تسيبي أبوي؟" وطلب منها أن لا تكسره.

أحمد السقا ينوي على الشر في جميع الأحوال

انتقلت الأحداث إلى سراية عساف الغريب، حيث يقف في الڤراندة يغني للسيدة أم كلثوم، فسألته خادمته فاطمة -ريم سامي- عن سبب رواق باله فجوابها بموافقة غفران على طلبه، وسألته عن هدفه من إرجاع جليلة وولده الاستقرار أم فتح النار على غفران فجاوبها بالاثنان، وقاطعت حديثهما الغازية دهب -نجلاء بدر- وطلبت من عساف أن يتزوجها فتهرب منها بأنه ينتظر الوقت المناسب.

محمد دياب يتعرض لهجوم مسلح

تعرض علي -محمد دياب- رئيس المباحث وزملاءه من ضباط الشرطة إلى هجوم وإطلاق نيران عليهم بمختلف الجهات أثناء تواجدهم بأحد الكمائن واستطاع علي أن يقضي على بعض منهم وفر البعض الآخر.

مصطفى الغريب يحاول قتل دياب

كان هذا بتخطيط من ابن عمه مصطفى بعد أن تهجم عليه علي في الحلقة السابقة ليسترد حق والدته نجاة منه.

دياب يقبض على مهاجمي الكمين

قبض علي على ثلاثة من مهاجمي الكمين وأطلق النار على واحد آخر انتقل على إثرها للمشفى، واعترفوا على رابعهم فاتجه علي وألقى القبض عليه وعلى مصطفى.

أمير كرارة يخبر أسرة جليلة بموافقته على طلب عساف

اتجه غفران إلى سراية العمدة حسيب -إدوارد- أخو زوجته جليلة ووالدتها وأخبرهما عن ما فعله مصطفى بعلي وعلى موافقته بطلب عساف وتخيير جليلة.

والدة جليلة تنصحها برفض تخيرها ما بين كرارة والسقا

ذهبت والدة جليلة و ابنها حسيب إليها وتسألا حول سبب كره مصطفى الغريب لعلي فجاوبهما حسيب بأن السبب هو إدراك مصطفى لحب زوجته منة فضالي لعلي في إشارة منه إلى ما تفعله جليلة مع غفران، وأخبرا جليلة بموافقة غفران على طلب عساف ونصحتها والدها أن ترفض الذهاب حتى لا تحدث بينها فتنة وبين زوجها فرفضت مبررة أن غفران ذاته وافق.

مصطفى الغريب ينكر محاولة قتله لدياب

واجه مصطفى علي أثناء تواجده بمركز الشرطة بأنه كان يتعمد ضربه أمام زوجته، فسبه الأخير وحوله إلى النيابة ليقر بأقواله، حيث أنكر أنه أرسل رجاله لمهاجمة الكمين وقتل علي.

منة فضالي تفقد وعيها

أثناء نزول رغدة -ملك أحمد زاهر- من غرفتها وجدت والدتها منة فضالي ملقاه على الأرض فاقدة الوعي، فهرولت إليها صارخة لتنتهي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 15.