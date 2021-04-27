/628956/رد-تامر-عاشور-على-مهاجميه-بشأن-مريضة-السرطان

تعرض الفنان تامر عاشور إلى هجوم حاد من قبل رواد السوشيال ميديا بعد تعليقه على صورته مع إحدى مريضات السرطان ب "لا خدي أنتي أنا صايم يا فاطره بحبك"، مما أثار غضب الجمهور، واتهمه البعض بالسخرية من مريض.

دوت الخليج يرصد تعليق تامر عاشور على الهجوم المنسوب إليه بسبب تعليقه على صورته مع مريضة السرطان الذي اتهمه البعض بالسخرية من المريض.

حرص الفنان تامر عاشور توضيح الأمر لجمهوره، فكتب على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “أنا طول حياتي ومشواري عمري ما اتريقت على حد سليم علشان اتريق على مريض حاش لله، واللي أخد كلامي تريقه على مريض نفوسهم ضعيفة وهم اللي مرضى بيفرقوا بين المريض والشخص الطبيعي".

وأضاف: "لو نزلت صورتي مع أي طفل "اللي هو غير مُكلف بالصيام " وقولتله ب أي طريقة "متشربش مياه قدامي يا فاطر " أو "خد دي يا فاطر أنا صايم" حد هيتكلم ؟ مستحيل علشان طفل طبيعي، لكن المريض لا منهزرش معاه زي الطبيعي علشان هو مريض ونفضل نقوله مريض مريض مريض ونحسسه بمرضه من تعاملاتنا، المرض الحقيقي هو التفرقة بين أطفالنا اللي بصحة جيدة ربنا يديهم كل الصحة وأطفالنا اللي ربنا اختارهم للمرض، المرض الحقيقي هو أن فكرة " المعايرة" جاتلك قبل 100 فكرة تانية ممكن تجيلك من جمال البنت وضحكها وبهجة الصورة".

كما عبر عن إزعاجه من بعض الأشخاص الذين يتربصون له على الأخطاء، قائلًا: "وللأسف شوفت كمان حاجه غريبه جدا ناس كتير قوي محسوبين على "هامش هامش هامش المجال الفني " عمرهم ما شافو مني حاجه وحشه غير أني مباديهمش مواعيد لاقيتلهم تعليقات كأنهم ما صدقوا لاقولي غلطة وانصحهم العمر بيجري حاولو تعملو حاجة لنفسكم أولى".

هجوم متابعي تامر عاشور عليه بعد تعليقه على صورته مع مريضة السرطان

أثار تعليق تامر عاشور على صورته مع الطفلة مريضة السرطان غضب من متابعيه، حيث رفض بعضهم طريقة تعليقه على صورة الطفلة واصفين التعليق بالمذل للطفلة، فقال أحدهم: “على فكرة حرام المكتوب فوق على الصورة ده، هو المرض مش مجال للهزار، وهي أو هو مش فاطر أو فاطرة بمزاجها لأنهم بيأخدوا علاج وبيتسحب منهم عينات تحاليل، هزر في أي بوست غير البوست ده، مالوش داعي الهزار والضحك يعني في البوست ده".

وقالت الأخرى: "مش عارفه ازاي في مجال للهزار في الحاجات دي والله!"، وبأسلوب استفزازي قالت أحدهم "ماتهزرش تاني يفنان مش هنموت من النكد هنموت من سخافتك".

بينما تناول عدد من الجمهور تعليقه على الصورة بطريقة فكاهية بأمر يناقض الشكل الدرامي الحزين الذي اعتاد عليه الجمهور في أغانيه، حيث قالت أحد متابعيه: "مشاء الله مانت بتضحك أهو أمال بتغمنا هنا لي"، وقال الآخر: "يا أخى مش لايق عليك الكوميديا، انت مهمتك تنكد علينا وبس".

آخر أعمال تامر عاشور

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور هو مشاركته في غناء تتر مسلسل "ولاد ناس" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني هذا العام، والأغنية كلمات دعاء عبدالوهاب وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.