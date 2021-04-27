/628957/أحمد-زيدان-يعلن-موافقة-تنسيقية-شباب-الاحزاب-على-فرض-حالة-الطوارئ-فيديو

أعلن النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن موافقة نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على مد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 اشهر حفاظا على امن واستقرار الدولة المصرية.

أحمد زيدان: مصر مازالت تواجه الإرهاب الأسود

وأكد النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، على أن تضحيات الشرطة المدنية والقوات المسلحة المصرية مستمرين فى تقديم تضحياتهم ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر والشعب المصري مازالت تواجه الارهاب الاسود الذي من شأنه زعزعة استقرار الدولة المصرية.

الهيئات البرلمانية تؤيد فرض حالة الطوارئ

وأيدت الهيئات البرلمانية بالمجلس، قرار إعلان حالة الطوارئ، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ما جاء من أسباب فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، وكذلك فى تقرير اللجنة العامة للمجلس، كافى لموافقة المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن هناك ما يستدعى ذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ان مصر مازالت مستهدفة، وإعلان حالة الطوارئ الفترة الماضية لم يتأثر بها المواطن العادى بل كان هدفها مواجهة الإرهاب

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ان موافقته على القرار ليس لمواجهة الإرهاب فقط، حيث استطاعت مصر ان تحقق نجاحات فى القضاء على الإرهاب، ولكن الجديد هو الوباء كورونا، وهو عنصر جديد يحتاج تدابير خاصة .

كما رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 9 مايو المقبل.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق ت حيا مصر.