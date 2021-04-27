/628959/الشوط-الأول-تعادل-إيجابي--بين-الأهلي-و-المصري--فيديو

انتهي الشوط الأول بين الأهلي و المصري بالتعادل الإيجابي بين المارد الأحمر والمصري بهدف لكل فريق، سجل للأحمر سجله محمد شريف، وسجل عمر كمال للمصري، في المباراة التي تقام على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من أحداث اللقاء، في لقاء شهد حيوية وإيجابية من كلا الفريقين.

وشهد شوط المباراة الأول تفوق ملحوظ لفريق المصري، مع إهدار العديد من الفرص للنادي البورسعيدي بسبب تألق محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، وواصل الفريقين المحاولات من أجل تسجيل الأهداف ، لكن تألق حارسى الفريقين وقفا ضد إحراز أهداف لصالح أي من الفريقين .

وأحرز محمد شريف الهدف الوحيد في الشوط الأول في مرمى النادي المصري عقب تلقيه تمريرة طولية من منتصف الملعب عن طريق كوكا، و أنفردشريف على إثرها بالحارس دعدور وارتطمت الكرة بالحارس ورجعت مجدداً لمهاجم الأهلي الذي سددها بسهولة في المرمى الخالي بعد أن أكدها الفار.

أهداف مباراة الأهلي و المصري

وفشل لاعبو المصري تسجيل هدف التعادل خلال الشوط الأول بعد إن أهدر اللاعبين العديد من الفرص المحققة لعل أبرزها كرة أحمد جمعة لاعب النسر البورسعيدي من أمام مرمى محمد الشناوي الذي شهد نصف المباراة تألق واضح منه، قبل أن ينجح عمر كمال في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 45+1 من أحداث الشوط الأول .

تشكيل الأهلي و المصري في الدوري

وشهد تشكيل الأهلي عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي مع إستمرار أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير– رامي ربيعة – كوكا. خط الوسط : أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي افشة.

خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا. ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر.

بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد محمد هاني وياسر إبراهيم بعد تعافي الثنائى من الإصابة:

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر ‏محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية.‏