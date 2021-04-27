/628963/ريال-مدريد-يسقط-في-فخ-التعادل-امام-تشلسي-بدوري-الأبطال-علي-أرضة

حسم التعادل الإيجابي مباراة تشلسي وريال مدريد، بنتيجة بهدف مقابل هدف، في لقاء ذهاب الدور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، وشهد علي اللقاء ملعب ألفريد دي ستيفانو معقل ريال مدريد.

شهدة المباراة علي ضغط من لاعبي تشلسي في المباراة بالرغم من أنه الفريق الضيف في المباراة، ولكن خبرة لاعبي ريال مدريد في البطولة تتفوق علي حماس لاعبي تشلسي الشباب وينهو اللقاء بالتعادل الإيجابي بالرغم من تاخرهم في النتيجة في المباراة في بداية المباراة.

سجل تشلسي الهدف الول في المباراة، بعد تمريرة مم كانتي لاعب وسط تشلسي لبوليسيتش، خلف المافعين، في الدقيقة 14 من عمر المباراة إستلمها بمهارة، وراوغ ثيبوه كورتوا وأسكنها الشباك، ليتقدمة لفريقة بالهدف الأول.

عاد ريال مدريد إلي نتيجة لمباراة في الدقيقة 33، من خلال ركنية لعبها كروس لمارسيلو ليرسلها عرضية طولية داخل منطقة الجزاء، تصل لكاسيميرو ويعرضها برأسية لميليتاو وتصل لبنزيما يسددها بضربة مزدوجة ويسكنها الشباك.

أجري الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التبديل الأول في صفوف الفريق بخروج فينيسيوس جونيور، وخروج مارسيلو ودخول أسينسيو، وخروج داني كارفاخال ودخول أودريوزولا.