الأنبا أرسانى يترأس صلوات البصخة بكنيسة العذراء والأنبا بولا بليواردن

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا أرسانى أسقف هولندا، اليوم الثلاثاء، صلوات البصخة المقدسة بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بولا بمدينة ليواردن الهولندية.



جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا أرسانى أسقف هولندا، اليوم الثلاثاء، صلوات البصخة المقدسة بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بولا بمدينة ليواردن الهولندية. وشارك الصلاة القس يوساب ثابت كاهن الكنيسة والشمامسة وأعداد من الشعب.

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