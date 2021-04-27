ملتقى الفكر الإسلامى .. عبدالله النجار : الخلل الأخلاقى يضيع فريضة الصيام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالله النجار، أستاذ الشريعة والقانون بـ جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الصائم عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق فلايجوز للصائم أن يسخر أو يسب أو يشتم مستغلا ما يحدثه الصوم من ضيق قد يؤثر على أعصابه فيجب عليه أن يحافظ على لسانه.





وأكد النجار خلال مشاركته بملتقى الفكر الإسلامى، اليوم الثلاثاء، المنعقد بأكاديمية وزارة الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، أن على الصائم أن يكون صبورًا وعلى خلق كما جاء فى حديث النبى ﷺ :" وإن سابه أحد فليقل إنى صائم".

وأكد النجار أن هناك تلازم بين حسن الأخلاق وأداء الفريضة، وأن الخلل الأخلاقى قد يؤدى إلى ضياع ثواب الصيام، كما أوضح النجار أن النبى ﷺ ذكر فى حديثه :" رب صائم لم يصله من صومه إلا الجوع والعطش".

وشدد أنه على الصائم الامتناع من المحرمات، فالشيطان يترصد للناس فى أماكن الطاعات، وحكى القرآن الكريم فى قوله تعالى : " قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ".

فيما، ذكر الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجدالسيدة نفسية، أن الغاية من الصيام جماح النفس ومنعها من الشهوات، مؤكدا أن الإسراف الحلال يوقع فى الحرام والصيام يربى الإنسان على ترك الحلال فترة من الزمان لتجعل بينك وبينه مسافة، وتابع :" أن ترشيد الاستهلاك واجب لأن كثرة الطعام يضر بالصحة والبدن كما وضح الأطباء فى مواضع كثيرة".

وأوضح الجمال أن الصائم من الفائزين لأنه أدرك قول النبى ﷺ :"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، ثم تطرق فى حديثه عن قول "لا إله إلا الله" أعلى شعبة فى الإيمان، فالله سبحانه تعالى لايسئل عما يفعل، فالصائم عاقل عليه أن يغتنم الفرصة لأنه فهم قول الله تعالى :"أياما معدودات" حتى يبين للناس أن شهر رمضان سرعان ما ينتهى.

وكشف الجمال عن حديث عبدالله بن سعود :" ما ندمت على شىء ندمى على يومٍ غربت شمس نقص فيه أجلى ولم يزد فيه عملى"، مؤكدا أن أغلى شىء فى حياة الإنسان هو الوقت، فالصائم دائمًا فى معية الله، ويتحلى بالأخلاق الحميدة فكان جابر بن عبدالله يقول:" إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك، ويوم صيامك سواء".

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