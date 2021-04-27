بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات البصخة المقدسة بكنيسة مارجرجس فى القصيرين

جدة - نرمين السيد - شارك غبطته فى الصلاة الأب مجدى زكى، راعى الكنيسة، والأب جوزيف الكرملى وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية. وألقى غبطة البطريرك كلمة العظة حول صلوات البصخة، والتسبحة، وحول أمثال الكتاب المقدس، واختتمت صلوات البصخة المقدسة بإعطاء البركة الرسولية الختامية.

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