الاختيار 2 يحتفى بالعميد ماجد أحمد والعقيد ماجد شاكر شهيدا الجيش بعرب شركس

جدة - نرمين السيد - احتفى مسلسل الاختيار 2، الذى يعرض على فضائية ON، خلال شهر رمضان، بشهيدى القوات المسلحة من خبراء المفرقعات بسلاح المهندسين العسكريين، وهما العميد ماجد أحمد صالح، والعقيد ماجد أحمد شاكر قللينى، اللذان استشهدا خلال عملية مشتركة مع الشرطة المدنية لمداهمة وكر إرهابى، والذى عرف باسم "خلية عرب شركس.





وفى مارس عام 2014، أصدر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بيانا، قال فيه إن القوات المسلحة تنعى ببالغ الحزن والآسى شهيدى الوطن من خبراء المفرقعات بسلاح المهندسين العسكريين "عميد ماجد أحمد صالح - عقيد ماجد أحمد شاكر قللينى"، واللذان استشهدا فجر اليوم، خلال عملية مشتركة مع الشرطة المدنية؛ لمداهمة وكر إرهابى بمنطقة "قليوب" يُستغل فى تصنيع وتجهيز وتخزين كميات كبيرة من المفرقعات شديدة الإنفجار والشراك الخداعية والعبوات والأحزمة الناسفة والعربات المفخخة. وأضاف فى بيان له: "لقد بذل هذان الشهيدان أرواحهما فى سبيل الواجب، وقدما نموذجًا يحتذى به فى الشجاعة والإقدام؛ للدفاع عن الوطن وحماية المصريين من نتائج إستخدام هذه المواد الخطرة فى عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار الوطن.. كما كانا أيضًا على مدار خدمتهما الطويلة بالقوات المسلحة نموذجًا للتميز والكفاءة والعلم والانضباط. واختتم بيانه بـ"حفظ الله مصر، وحفظ شعبها العظيم". وتقدم المشير عبد الفتاح السيسى، الذى كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى - فى هذه الفترة - الجنازة العسكرية لشهيدى سلاح المهندسين العسكريين.

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