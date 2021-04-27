الأمن يكشف حقيقة إنتحار عامل من أعلى كوبري السلام بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة محاولة شخص الإنتحار من أعلى كوبرى السلام بالإسكندرية، بعد بلاغ لقسم شرطة سيدى جابر.
على الفور إنتقلت القوات إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بربط ذراعيه من أسفل الإبطين بحبل وثبت طرفه الآخر بسور الكوبرى المشار إليه وقام بالتدلى بجسده خارج الكوبرى مدعياً وفاته منتحراً، إلا أن الأهالى قاموا بقطع الحبل وإلتقاطه من الأسفل مما نتج عنه إصابته بإشتباه كسر وجرح بالساق اليسرى وتم نقله للمستشفى .
وبمواجهته أقر بمروره بحاله نفسية سيئة لإعتياده تعاطى عقار "التامول" المخدر، وقيام أهليته بعرضه على إحدى المستشفيات للعلاج النفسى والإدمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، معللاً قيامه بذلك لإستعطاف الأهالى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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