/628963/ريال-مدريد-يسقط-في-فخ-التعادل-أمام-تشلسي-بدوري-الأبطال-فيديو

حسم التعادل الإيجابي مباراة تشلسي وريال مدريد، بنتيجة بهدف مقابل هدف، في لقاء ذهاب الدور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، وشهد علي اللقاء ملعب ألفريد دي ستيفانو معقل ريال مدريد.

شهدة المباراة علي ضغط من لاعبي تشلسي في المباراة بالرغم من أنه الفريق الضيف في المباراة، ولكن خبرة لاعبي ريال مدريد في البطولة تتفوق علي حماس لاعبي تشلسي الشباب وينهو اللقاء بالتعادل الإيجابي بالرغم من تاخرهم في النتيجة في المباراة في بداية المباراة.

سجل تشلسي الهدف الول في المباراة، بعد تمريرة مم كانتي لاعب وسط تشلسي لبوليسيتش، خلف المافعين، في الدقيقة 14 من عمر المباراة إستلمها بمهارة، وراوغ ثيبوه كورتوا وأسكنها الشباك، ليتقدمة لفريقة بالهدف الأول.

عاد ريال مدريد إلي نتيجة لمباراة في الدقيقة 33، من خلال ركنية لعبها كروس لمارسيلو ليرسلها عرضية طولية داخل منطقة الجزاء، تصل لكاسيميرو ويعرضها برأسية لميليتاو وتصل لبنزيما يسددها بضربة مزدوجة ويسكنها الشباك.

أفضل ما حصل لـ ريال مدريد في المباراة :



- هدف بنزيما

- هازارد لم يخرج بإصابة

- وشكرًا #ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/TcXzioncnY — مُخـتلِف (@different_ahm) April 27, 2021

تبديلات ريال مدريد في المباراة

أجري الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التبديل الأول في صفوف الفريق بخروج فينيسيوس جونيور، وخروج مارسيلو ودخول أسينسيو، وخروج داني كارفاخال ودخول أودريوزولا، وخروج كريم بنزيما ودخول رودريجو سيلفا.

تبديلات تشلسي في المباراة

في حين أجري الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشلسي ثلاث تغيرات فقط في المباراة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بخروج سيزار أسبيليكويتا ودخول ريس جيمس، وخروج تيمو فيرنر ودخول كاي هافريتس، وخروج كريستيان بوليسيتش ودخول حكيم زياش.

البطاقات الصفراء في المباراة:

تلقي فينيسيوس جونيور البطاقة الصفراء الأولي في فريقة في الدققية 27، وتلقي توني كروس البطاقة الثانية في الفريق في الدقيقة 60، وتلقي مارسيلو البطاقة الثالثة في المباراة في الدقيقة 65، وتلقي رافائيل فاران البطاقة الصفراء الرابعة في الفريق في الدقيقة 78، وتلقي ألفارو أودريوزولا البطاقة الخامسة في صفوف الفريق في الدقيقة 89، في حين تلقي كريستيان بوليسيتش بطاقة صفراء في الدقيقة 38 من عمر المباراة،والوحيد في صفوف فريق تشلسي الذي يتلقي بطاقة صفراء في المباراة.