محمد اسماعيل: قانون الكهرباء يساهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة «فيديو»

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وجه النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكره لهيئة مكتب لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، مؤكدًا على أن القانون رقم 87 لسنة 2015، يساهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والانتقال من سوق إقليمي إلى سوق تنافسي، مما يترتب علية أهمية وجود فصل بين أنشطة وزارة الكهرباء من حيث النقل والانتاج والتوزيع.

محمد إسماعيل: الشركة القابضة تحتاج إلى توفيق أوضاعها

وأشار عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل، إلى أن الشركة القابضة تحتاج إلى توفيق أوضاعها، وإعادة هيكلة شركاتها، مما يساعد فى دخول السوق التنافسي وتداول الطاقة الكهربائية بالنقل أو الإنتاج والتوزيع، خاصة مع دخول عدد من الشركات، ولذا يجب على الشركات الوطنية أن تكون مستعدة وأن يتم هيكلتها، وذلك لوجودها فى جميع انحاء مصر.

وقال عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل:” جائحة كورونا تسببت فى إرجاء رفع الدعم عن الكهرباء لمدة 3 سنوات، مما تسبب فى تأخير عملية إعادة هيكلة شركات الكهرباء”.

وتابع عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل:” البند الثانى يفرض على الشركة القابضة، الفصل بينها وبين شركة الانتاج، وما يتعلق بإعداد الدراسات الخاصة بنقل وتبادل الطاقة مع الدول المجاورة، والذي سيعزز دور مصر الإقليمي، بالإضافة إلى وضع دراسات لمصادر بديلة لإنتاج الكهرباء، سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، والتى توفر للدولة المزيج الأمثل فى الطاقة مما سيحقق رؤية مصر 2030، وبناء عليه نوافق كتنسيقية شباب الأحزاب، من حيث المبدأ ع قانون رقم 87 لسنة 2015.