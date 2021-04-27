/628966/فريدة-سيف-النصر-تعلن-إصابتها-بفيروس-كورونا

دوت الخليج يرصد تفاصيل إعلان الفنانة فريدة سيف النصر إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر حسابها بموقع فيس بوك، وتفاصيل إصابتها.

كتبت فريدة سيف النصر: "يا أنا يا أنت يا كورونا الحقيرة، ياحبيبتي يا أمي قد كده كنتي بتتألمي، دعواتكم بالنصر في معركتي معاها شديدة، ولكن الله أقوى".

كورونا تضرب عائلة فريدة سيف النصر

الجدير بالذكر، أن والدة الفنانة فريدة سيف النصر توفت في 5 ابريل الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما عانى أيضًا شقيقها من كورونا ولكنها أعلنت تعافيه في 17 أبريل.

آخر أعمال فريدة سيف النصر

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة فريدة سيف النصر في الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل في الفترة بين عام 1942 إلى 1952، وتناقش أحداث دارت خلال الحرب العالمية الثانية، وقضية الفيضان الذي أغرق عدد من القرى قبل السد العالي، وتسبب في هجرة سكان الصعيد، بالإضافة إلى أزمة وباء الكوليرا التي حلت بمصر وحريق القاهرة الكبرى.