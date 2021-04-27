/628967/مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-15-يكشف-مخطط-الجماعة-الإرهابية-لاغتيال-السيسي

مسلسل الاختيار 2 حلقة 15، استهلت الأحداث بنجاح ضابط العمليات الخاصة يوسف الرفاعي بالقبض على عصفورة أحد متورطي عملية سلاح بالإسماعلية، ومن ثم سأل صديقه الذي ترك معه الهاتف الخاص به عن ماذا إذا اتصل به أحد، فأخبره أن عليا خطيبته -أسماء أبو اليزيد طلبته حوالي 18 مرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت نجاح قوات الأمن في مداهمة مخزن متفجرات الإخوان واستشهاد اثنان من خبراء المتفجرات، فضلًا عن الظهور الأول لعمر متولي.

فارس يرفض الاعتراف بمكان مخزن المتفجرات

حقق ضابط الأمن الوطني زكريا يونس -كريم عبد العزيز- مع فارس الذي شارك في عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك، وسأله عن تفاصيل المخزن اللذين يصنعوا به المتفجرات، لكنه التزم الصمت ورفض أن يبوح بأي شئ، فخرج زكريا وأخبر صديق أحمد فايز-أحمد سعيد عبد الغني- أنه لن يتكلم إلا بالضغط عليه.

التكفيرين شر لا ينتهي

أباح أبو عبيدة قائدة الجماعة التكفيرية لهم عن رغبته في تنفيذ عمليات تفجير واغتيال في جميع المحافظات حتى المتطرفة منها كمطروح، وطلب منهم أن ينتقلوا إلى شمال سيناء حتى لا يكون تحت عيون الشرطة التي لا تهدأ بعد عمليات الاغتيات والتفجير التي نُفذت، ولكن هارون -إسلام جمال- واسمه الحركي "طارق" رفض لأنه يرى أن السفر يشكل خطورة عليهم.

قوات الأمن تضع خطة لإجبار فارس على الاعتراف

حاولت قوات الأمن الضغط على فارس من خلال جعله لا يرتاح، يظل واقفًا لا ينام.

والدة أسماء أبو اليزيد ترفض أحمد مكي

حاول يوسف وعليا وعم عادل صديق والده أن يضعوا خطة لجعل والدة عليا توافق على مقابلة يوسف، وأخبره صديق والده أن يترك له الأمر.

فارس لا يتحمل ضغط قوات الأمن ويعترف

جاءت محاولات زكريا بجعل فارس لا ينام بنتيجة، حيث طلب الأخير مقابلته وأقر أنه سيخبره بمكان المخزن من خلال ربط عينه مثلما كان يفعل معه قائدي الجماعه وسيدلهم على الطريق.

فارس في محاولات لتذكر طريق المخزن

استلقى زكريا يونس ومعه فارس وبعض من قوات الأمن ميكروباص ليتعرف فارس على الطريق الذي كان يسيره مغمض العينين متجهًا إلى المخزن، وبدأ في تذكر تفاصيل منها سوبر ماركت في الطريق يسمى الأمانة وبلكونة بها نور أخضر في وجهة المخزن وبعد محاولات استمرت ليلتين كاملتين استطاعت قوات الأمن الوصول إلى المخزن.

خطة قوات الأمن لرفع مخزن المتفجرات

وضع أحمد فايز وزميله الخطة لرفع المخزن، في حضور يوسف الرفاعي وأخبروه أن الضابط زكريا يونس سيكون معه في هذه المهمة.

والدة أسماء أبو اليزيد ترضى عن أحمد مكي

وأثناء تواجد يوسف بالعمل تلقى مكالمة هاتفية من عليا، أخبرته فيها أن عم عادل صديق والد يوسف تمكن من مصالحة والدتها ونيل رضاءها ووافقت على مقابلة يوسف، فنالت الفرحة من قلبه.

اتجه زكريا يونس ويوسف الرفاعي وعمر متولي لفحص مكان تواجد المخزن وأثناء تعطل سيارتهم تقابلوا مع أحد العناصر التكفيرية الموجودة بالداخل.

خطة تنفيذ مأمورية مخزن المتفجرات

وضع أحمد فايز -أحمد سعيد عبد الغني- خطة تنفيذ المأمورية والتي ستشمل ضباط الأمن الوطني والعمليات الخاصة وخبراء المفرقعات فضلًٕا عن ضباط الأمن العام، وذلك بحضور القائد رفعت وعدد من ضباط الأمن الوطني.

مداهمة الوكر الإرهابي

وجاء بالمشهد التالي تصوير واقعي لتنفيذ عملية مدامهمة الوكر الإرهابي بمنطقة قليوب فجر يوم الأربعاء الموافق 19/3/2014، هاجم فيها التكفيرين قوات الأمن بالأحزمة الناسفة والمفرقعات شديدة الانفجار وعربات مفخخة.

جماعة الإخوان تخطط لاغتيال المشير عبد الفتاح السيسي

وأثناء فحص المكان عقب انتهاء المأمورية وجد الضابط أحمد فايز ورقة بها خط سير المشير عبد الفتاح السيسي آنذاك، وسيارة مفخخة كان من المخطط أن تُضع في طريق سيره حتى يتم اغتياله.

استشهاد عميد ماجد صالح وعقيد ماجد شاكر

أذاعت النشرة الإخبارية القبض على اثنان من أهم العناصر التكفيرية، واستشهاد خبراء المفرقعات بسلاح المهندسين العسكريين عميد ماجد أحمد صالح وعقيد ماجد أحمد شاكر خلال تلك العملية، وتقدمت القوات المسلحة بنعي لهم، لتنتهي أحداث الحلقة 15 من مسلسل الاختيار 2.