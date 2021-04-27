الأهلي ينجو من « فخ » المصري بثنائية محمد شريف «فيديو»

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حقق الأهلي فوزا هاما على حساب المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، في لقاء شهد تألق كبير من محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء.

وسجل محمد شريف لاعب الأهلي هدفي المارد الأحمر في مرمى المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية، ليرفع رصيده لـ 9 أهداف بالتساوي مع عمر كمال عبدالواحد و أحمد سمير متصدر ترتيب هدافي الدوري المصري.

أهداف مباراة الأهلي و المصري بالدوري

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 36 يحتل بهم المركز الثاني خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 39 نقطة لكن خاض الفريق الأحمر مباريات أقل من الفارس الأبيض بواقع مواجهتان مؤجلاتان، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 29 في المركز الرابع بعد الخسارة من القلعة الحمراء بثنائية مقابل هدف.

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وكان الشوط الأول بين الفريقين قد انتهي الأهلي و المصري بالتعادل الإيجابي بين المارد الأحمر والمصري بهدف لكل فريق، سجل للأحمر سجله محمد شريف، وسجل هدف النسور الخضراء عمر كمال عبدالواحد ، في المباراة التي تقام على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من أحداث اللقاء، في لقاء شهد حيوية وإيجابية من كلا الفريقين.

الأهلي يفوز على المصري بثنائية مقابل هدف

وفشل لاعبو المصري تسجيل هدف التعادل خلال الشوط الأول بعد إن أهدر اللاعبين العديد من الفرص المحققة لعل أبرزها كرة أحمد جمعة لاعب النسر البورسعيدي من أمام مرمى محمد الشناوي الذي شهد نصف المباراة تألق واضح منه، قبل أن ينجح عمر كمال في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 45+1 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يحرز شريف هدف الفوز للقلعة الحمراء في الدقيقة 62.

وشهد تشكيل الأهلي عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي مع إستمرار أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير– كوكا. خط الوسط : محمد مجدي افشة - أكرم توفيق – عمرو السولية .

خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر - ياسر إبراهيم - أليو ديانج.