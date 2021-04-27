طارق الخولى: صندوق دوت الخليج فكرة عبقرية ويعبر عن الانحياز للمواطن «فيديو»

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تحدث النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم.

طارق الخولى: فكرة صندوق دوت الخليج ولدت عبقرية

وقال عضو مجلس النواب، طارق الخولى:” إن فكرة صندوق دوت الخليج ولدت عبقرية، خاصة إنها جاءت فى مرحلة صعبة، وكان لابد من حلول خارج الصندوق للقدرة على مجابهة تحديات الدولة المصرية.

طارق الخولى: صندوق دوت الخليج من أكبر المعبرات عن الانحياز للمواطن

وتابع عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولى:” إن صندوق دوت الخليج من أكبر المعبرات عن الانحياز للمواطن البسيط وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولولا الصندوق ما كانت مبادرة سجون بلا غارمين، وما كانت مبادرة 100 مليون صحة وفيروس سي، وما كان تطوير العشوائيات والقرى، وأقل ما يقدم هذه الإعفاءات التى ستعود على المواطن البسيط.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته لمجلس الدولة.

واشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى إنه نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلهاقرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً او التي تفرض مستقبلاً.