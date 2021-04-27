/628971/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-15-مواجهة-جديدة-بين-الخديوي-وعابد-تيمور

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 15بهجوم عنيف على منزل غزل الشخصية التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز من قبل زغروطة "بدرية طلبة" التي حرضتها قدرية زوجة الخديوي"أحمد العوضي" على ضربها، انتقامًا من غزل لانها أخذت زوجها منها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 15 التي شهدت تفاصيل مثيرة بين الفنان أحمد العوضي وخالد الصاوي.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 15

اتصل الخديوي بغزل ليطمئن عليها وطلب منها ان تتأكد من ان باب المنزل مغلق جيدًا وذلك بعدما وصلت له اخبار بوجود سيارة كان تتبع طريق غزل، قامت غزل ليلاً لتنفذ كلامه، ففوجئت بأن مفاتن التي تسكن معها واقعة على الارض إثر ضرب عنيف في جسدها ورأسها، فقد تفادت مفاتن الضرب على يد "زعروطة" بدلاً من غزل.

تتوالى الأحداث والخديوي مستمر في التخطيط لعابد تيمور "خالد الصاوي" لكي يطلق غزل منه، حيث قابل وليد ليأخذ منه معلومات عن عابد لتساعده في التخطيط، فأعرب له وليد عن استعداده بتقديم اي مساعدة او معلومات لصالح غزل، وكشف له ان عابد يعمل في تجارة السلاح وذلك من خلال مقابلاته الغريبة لبعض الاشخاص الاجانب ومكالماته الغامضة التي توحي بوجود شئ غير مفهوم في مهنته.

هاجم الخديوي غزل عندما عرف انها سترسل لصديقتها نادين عنوان المنزل الجديد الذي اسكنها الخديوي فيه، موضحاً لها انه يشك في نادين ولا يثق بها بعد علاقتها مع عماد شقيق غزل، فوارد ان تكون على علاقة بأشخاص أخرين لان من طبعها الخيانة، معرباً عن حبه الشديد لها وخوفه عليها من كل الذين يتربثون لها، فوافقته غزل على الرغم من عدم اقتناعها بما قاله بخصوص نادين.

واختتمت الحلقة 15 من مسلسل اللي مالوش كبير بتدبير عابد خطة جديدة للوصول لغزل، حيث استقبل مالك شقيق الخديوي في مكتبه ليعرض علية ان يكون واحد من رجالته ويسكن معه في الاوتيل الخاص به ليبدأ تدريبات مع رجالته، ولكن قبل ذلك يطلب منه تنفيذ أختبار ولاء حتي يثق فيه ويشعر بالأمان من جانبه، والإختبار عبارة عن ان يأتي له بعنوان غزل الجديد مقابل ١٠ تلاف دولار، ونفذ مالك بالفعل الطلب، واتجه عابد ورجالته إلى العنوان الذي اعطاه له مالك ليفاجأ بأن الخديوي في أنتظاره.