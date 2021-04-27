(6) و (27) أرقام نحس على الزمالك..تفاصيل

يشهد نادى الزمالك ظاهرة غريبة تتكرر معه بإستمرار ، وهى عدم قدرة الأبيض حصولة على اللقب السادس إفريقيا ، وتجمد رصيده عند البطولة الخامسة ، ليس فقط في كرة القدم ، بينما في الكرة الطائرة أيضا بعد أن خسر الفارس الأبيض أمام الترجي في النهائي بثلاثة أشواط دون رد.

الزمالك في كرة القدم

يغيب الللقب الـ (6) إفريقيا عن نادى الزمالك من 19 عاما ، حيث كانت أخر مرة توج بها الأبيض بطلا لدورى أبطال إفريقيا كان في عام 2002 على حساب الرجاء بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في الدار البيضاء ثم الانتصار في القاهرة إيابا بهدف تامر عبد الحميد الشهير.

وفشل الزمالك في تحقيق الللقب الـ (6) بسبب الخسارة أمام الترجى التونسي ذهابا وايابا ، وتعمد الفريق التونسي بالتعادل أمام مولودية الجزائرلإقصاء الزمالك خارج البطولة .

الزمالك في الكرة الطائرة

في نفس السياق كان يسعى الفارس الأبيض اليوم أمام الترجى لتحقيق لقبه ال (6) إفريقيا والأول منذ عام 2012، ولكن فشل الأبيض في تحقيق الللقب ، وذلك بثلاث أشواط نظيفة ، ويتقدم الترجى بنتيجة 3-0 .

رقم 27 في كرة القدم

يأتى هذا الرقم خلف رقم 6 عقدة بالنسبة لنادى الزمالك ، وهو يوم 27 ، حيث خسر فيه الأبيض امام النادى الأهلى لقب دورى أبطال إفريقيا " السادس " بهدف بأقدام محمد مجدى أفشة في الدقيقة الـ 85 لتنتهى المباراة بنتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر .

رقم 27 في الكرة الطائرة

خسر الزمالك اليوم "27" إبريل بطولة إفريقيل للكرة الطائرة بسبب الخسارة أمام الترجى التونسي بثلاث أشواط نظيفة لتصبح نتيجة المباراة 3-0 , ويفقد الأبيض لقبه " السادس " إفريقيا .

قائمة فريق الزمالك في البطولة الإفريقية لكرة الطائرة

: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.