مستشار الرئيس للصحة: لدينا 7 مستشفيات ميدانية لمواجهة أى زيادة فى إصابات...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك زيادة مستمرة فى إعداد الإصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية أدى إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء DMC، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة ما زالت تملك احتياطى استراتيجى وسعة سريرية أخرى وهناك 7 مستشفيات ميدانية فى انتظار الأمر بالإضافة إلى أن المؤسسات العلاجية فى مصر تستوعب كل أعداد الإصابات بكورونا.

وتابع قائلا: "كسرنا ألف إصابة يوميا.. وهناك زيادة مستمرة فى إعداد الحالات، وسواء فى الأرقام الرسمية أو التى تعالج فى المنزل.. ونحن أمام وباء عالمى أصاب العالم ودول عدد حالاتها تصل لعدد غير محدود، ولابد أن نتكاتف لمواجهة هذا الوباء، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عديدة لمنع تزايد الإصابات بكورونا.

وناشد مستشار الرئيس للصحة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مضيفا أن الإنتاج العالمى للقاحات لا يكفى والكميات المستهدفة من الشركات لم تنتج بالكامل والدول المنتجة أخذت كمية كبيرة، وبدأت تعطى للدول الأخرى.

وأشار إلى أن الدولة تتجه لتصنيع اللقاح الصينى والروسى فى القريب العاجل.. وهناك لقاحات بكميات كبيرة من اللقاح الصينى والروسى تصل قريبا، وكذلك جونسون آن جونسون لتوفيرها للمواطنين".