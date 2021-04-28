”التعليم”: 300 مليون جنيه تكلفة الإجراءات الاحترازية فى امتحانات العام الماضى 

قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، إن لأول مرة تم صرف ما يقرب من 300 مليون جنيه على الإجراءات الاحترازية في امتحانات العام الماضى، مضيفا أنه لم يتم إجراء الامتحانات فى نهاية العام بسنوات النقل، ولكن سيتم تجميع درجات الطالب عن امتحانات الشهر عن أشهر فبراير ومارس وإبريل.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن عبر برنامجها "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "مش هنقدر نجرى امتحان نهاية الترم الثانى بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى تزايد.

وتابع نائب وزير التعليم: "الوزارة صرفت أموال كبيرة فى امتحانات العام الماضى على تعقيم المدارس وأجهزة التعقيم، الكمامات والإجراءات الاحترازية".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت فى وقت سابق، أن مناهج الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى لن تكون فى أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى، أى لن تتضمن أى جزئية من المنهج فى الأسئلة التى تم وضعها بالامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الفصل الدراسى الثانى لأبريل الجارى سيكون من المقررات التى تم إعلانها وقف توزيع الموضوعات الدراسية والأسئلة ستكون من داخلها.