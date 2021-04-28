بيان رئيس الوزراء اليوم.. المواطن سيشعر بثمار الإصلاحات الإقتصادية ولا أعباء مالية جديدة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل بيان رئيس الوزراء اليوم، في حضور عدد من ممثلي المؤسسات الدولية، وخلال المؤتمر الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أكد سيادته على قيام الحكومة المصرية بالتركيز على مكتسبات الإجراءات والإصلاحات الإقتصادية الأخيرة، كما سيتم إعطاء صبغة إجتماعية وإنسانية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

بيان رئيس الوزراء اليوم

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المواطن المصري سوف يشعر بثمار الإصلاح الإقتصادي خلال الأيام القادمة والتي تم إجراءها خلال المرحلة الأولى، وأشار إلى أنه لن يتم فرض أي أعباء اقتصادية ومالية جديدة على المواطنين، وجعل جهد الحكومة ومؤسسات الدولة على شعور المواطن بثمار ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية.

ووفق بيان رئيس الوزراء اليوم، أكد سيادته على وجود تقارير من مؤسسسات اقتصادية عالمية تؤكد نجاج الاقتصاد المصري والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وقدرة الاقتصاد على تلقي الصدمات في أي ظروف استثنائية وصمودة في تلك الصدمات والظروف.

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كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم خلال مؤتمر صحفي موسع، عن قيام الحكومة بإطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي والإصلاحات الهيكلية لعدد منالقطاعات التنموية، وجاء هذا البيان في حضورر عدد كبير من نواب البرلمان وعدد من وزراء حكومته ومسؤولين بالإتحادات الصناعية والتجارية وممثلين للمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

