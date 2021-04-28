انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة الإعلامية فوزية العباسي المذيعة بالتليفزيون المصري منذ قليل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توفيت اليوم الإعلامية فوزية العباسي المذيعة في التلفزيون المصري، وتمكنت العباسي خلال مسيرتها الإعلامية في نقش إسمها وسط كبار الإعلاميات في ماسبيرو، هذا الصرح التلفزيون المصري الكبير والذي خرج مئات الإعلاميين الكبار.

وفاة الإعلامية فوزية العباسي المذيعة بالتليفزيون المصري

وأعلنت الإعلامية دعاء فاروق عن وفاة العباسي من خلال تدوينة لها اليوم منذ قليل، وقالت أن الإعلامية فوزية العباسي اإعلامية التي وصفتها بالقديرة قد توفيت، ودعت الله تبارك وتعالى لها أن يعف عنها المولى عز وجل وأن يثبتها عند السؤال وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنيه، واختتمت قائلة “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما أضافت دعاء فاروق عقب وفاة وفاة الإعلامية فوزية العباسي قائلة على حسابها الشخصي وداعية الله لها أن يثبتها وأن يوسع مدخلها، وأن يدخلها الله الجنة دون حساب أو سابقة عذاب.

اقرأ أيضاً:

والإعلامية فوزية العباسي، كانت تقدم برنامج كلمة في سهرة بالتلفزيون المصري، وذلك على مدار سبع سنوات/ وكان البرنامج من أروع البرامج التي كانت تقدمها الراحلة، كما قدمت العباسي العديد من البرامج منذ أن بدأ الإرسال عام 1960، ومن ضمن برامجها “عالم الأدب، للكبار فقط، عشرين سؤال”.