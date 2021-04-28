/628973/تفوق-أهلاوي-وتراجع-زملكاوي-ترتيب-هدافي-الدوري-المصري

نجح محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل الهدف التاسع له هذا الموسم مع المارد الأحمر بعد الفوز على المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة سجلها مهاجم الأهلي الواعد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتفوق محمد شريف على يوسف أوباما لاعب الفارس الأبيض صاحب الـ 8 أهداف بعد تسجيله للهدف الثامن في مباراة الفارس الأبيض و البنك الأهلي، فيما رفع عمر كمال عبدالواحد رصيده التاسع ليصبح في صدارة ترتيب الهدافين رباعي المارد الأحمر. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز محمد شريف – الأهلي – 9 أهداف أحمد سمير – طلائع الجيش – 9 أهداف حسام حسن – سموحة السكندري – 9 أهداف عمر كمال عبدالواحد – المصري – 9 أهداف يوسف أوباما – الزمالك – 8 أهداف أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 7 أهداف الأهلي يفوز على الزمالك ورفع الأهلي رصيده للنقطة 36 يحتل بهم المركز الثاني خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 39 نقطة لكن خاض الفريق الأحمر مباريات أقل من الفارس الأبيض بواقع مواجهتان مؤجلاتان، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 29 في المركز الرابع بعد الخسارة من القلعة الحمراء بثنائية مقابل هدف. وشهد تشكيل الأهلي عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي مع إستمرار أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير– كوكا. خط الوسط : محمد مجدي افشة - أكرم توفيق – عمرو السولية . خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا. ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر - ياسر إبراهيم - أليو ديانج. بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي: حراسة المرمى: أحمد دعدور. خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي. خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي. خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة.

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