/628974/موسيماني--المصري-الأفضل-سعد-سمير-مميزا-للغاية

أكد الجنزب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريقي اليوم أمام المصري البورسعيدي، في لقاء مؤجل جمع الفريقين من الدور الخامس عشر، أن نتيجة مباراة اليوم غير مرضية له.

قال بيتسو موسيماني : " المصري حصل على 10 أيام ونحن حصلنا على يومين ونصف فقط راحة ، وهو الأمر الذي ساهم في تفوق المصري علينا في مباراة اليوم".

وتابع موسيماني: " تميز فريق المصري بأنه كان أسرع في الملعب عن لاعبينا و الأقوي من حيث القوة الدنية وهم في المجمل أفضل من فريقينا بسبب حصول الفريق البورسعيدي على راحة كبيرة، ولله الحمد على الفوز".

وواصل المدير الفني للنادي الأهلي :"كان بإمكاننا تسجيل هدفين أخرين في المباراة، و أهدرنا الكثير من الفرص السانحة في اللقاء لكن علينا الاستمرار ومواصلة المشوار ونجبر على إشراك 5 لاعبين لمواجهة الإرهاق".

واختتم موسيماني:" ومحمد الشناوي حارس الفريق، وسعد سمير ممتازاً للغايةة بالإضافة لرامي ربيعة أمام أحمد كوكا فلم كن سيئاً، ومحمد هاني لم يكن جاهز لكن أضطررنا لإشراكه في المباراة ".

وشهد تشكيل الأهلي عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي مع إستمرار أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير– كوكا. خط الوسط : محمد مجدي افشة - أكرم توفيق – عمرو السولية .

خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا.

فوز الأهلي على المصري في الدوري

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر - ياسر إبراهيم - أليو ديانج. بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة.