مسلسل ضد الكسر الحلقة 15..إياد يحاول الإيقاع بين نيللي كريم ومحمد فراج

/628975/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-15إياد-يحاول-الإيقاع-بين-نيللي-كريم-ومحمد-فراج

مسلسل ضد الكسر الحلقة 15، شهدت الحلقة العديد من المفاجأت حول إياد زوج ندين "لقاء الخميسي" وصديق كريم "محمد فراج"، حيث يظهر بشكل تدريجي بأنه السبب في جميع مايحدث لسلمى "نيللي كريم" وأسرتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج، وكيف يتسبب إياد في في إذاء سلمى ومن حولها.

تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل ضد الكسر

تتصل مايا "سينتيا خليفة" بكريم، لتخبره بأن ندين زوجة أخيها إياد، وصلت إلى العلاقة التي بين كريم وبين مايا، بل أصبحت تهدد مايا بأنها ستخبر إياد وسلمى، فيخبرها كريم بعنف بمحاولتها بأي شكل عدم إخبار ندين اي شيء عن الموضوع، فيتخبره بأن هذه الطريقة يلغي قيمتها، لكنه يقرر الانفصال عنها نهائيًا ثم تظهر المفاجأة بأن إياد يجلس مع مايا ويستمع إلى المكالمة وأنه وراء كل هذا من البداية.

سلمى توضح حقيقة الفيديو المتداول لها بعد ضربها لأحد معجبيها

شاركت سلمى مع متابعيها كونها بلوجر معروفة فيديو توضح فيه سبب ضربها لأحد معجبيها، بعدمت انهالت عليها العديد من التعليقات المسيئة، فقالت أن هذا الشخص قام بالتحرش بها عندما كانت في أحد الأماكن مع زوجها وأصدقائها، وكالمعتاد عندما تذهب إلى مكان يتجمع حولها متابعيها لأخذ صورة معاها ولكن هذا الشخص تجاوز الأمر وقام بوضع يده على جسمها فكان رد فعلها ضربه، ثم بدأت في تشجيع الفتيات بعد صموتهم على مواقف التحرش، أنها لن تسكت وسوف تقوم بنشر الفيديو الحقيقي قريبًا وستأخذ حقها من هذا المتحرش عاجلًا أم آجلًا، وبذلك استطاعت سلمى بدهاء أن تكسب تعاطف جمهورها، وبدأت الصحافة وجمعيات حقوق المرأة في طلابها لمقابلتهم.

إياد يتهم لقاء الخميسي بأنها السبب في نشر الفيديو المسيء لسلمى

يذهب إياد لزوجته نادين ويخبرها بأن سلمى استطاعت بدهاء أن تخلص نفسها من الفيديو المسيء لها، ونجحت في كسب الجمهور من جديد، فتخبره بأنها سعيدة لذلك، ليقول لها بأنه يعلم بل متأكد بأنها السبب في حدوث ذلك، وينصحها إياد بأن تؤمن نفسها قبل لأن سلمى حتمًا ستعرف كل شيء، ثم يخبرها بسخرية بأنه لن يسمح لأحد بأذيتها.

ليلى تحاول فتح حوار مع مالك مرة أخرى

تذهب ليلى لمالك تحاول الحديث معه ولكنه يُحدثها برسيمات فتتعجب ليلى فيخبرها بأنه وعد سلمى شقيقتها بأنه لن يتحدث مع ليلى مرة أخرى، فتسأله ليلى عن حبه لها، ولكن يقطع حديثهم إياد، يذهب له مالك فيخبره بأن يتعجل في إنهاء طلبه، يعود مالك لليلى مرة أخرى ويخبرها بأن تقابله في الساعة الخامسة لحين لانتهاء من وقت عمله، وسيخبرها بكل شيء، ولكنها تعتذر عن المجيء بعد ذلك.

نيللي كريم توافق على رجوع خادمتها عزة للعمل معها

تحاول عزة الاعتذار لسلمى عن ماحدث منها وعن محاولتها لسرقتها، مشيرة إلى أن إيهاب فرد أمن الكومباوند هو السبب في ذلك كله، وأنها نادمة على فعل ذلك، وطردها سلمى في البداية ولكن إصرار عزة لطلب مسامحتها واحساسها بالندم يجعل سلمى توافق.

يطلب إياد مع كريم مشاركته معه في أحد المشاريع الخاصة بالعقارات ولكن يرفض كريم مبررًا عدم فهم إياد لأمور العقارات، فيخبره إياد بعصبية أن أباه هو السبب في دخول كريم في هذا المجال وأنه كان لديه شركة عقارات كبيرة، فيسخر منه كريم بأن بعد وفاة والده هو من كان السبب في خسارة تلك الشركة وأن هذه الأمور ليست له، ولن تنتهي إلا بخسارته.

نيللي كريم تقنع محمد فراج بالرجوع لها

تتصل سلمى بزوجها كريم تخبره بضرورة مقابلته للحديث معه حول علاقتهم، يوافق كريم ويذهب معها إلى أحد الأماكن الذي يحمل أحد الذكريات له معاها، يخبرها بعصبية عن ماذا تريد وأنه يريد إنهاء هذه العلاقة معها، تخبره بأن الرسائل ليست حقيقية بدليل أن جميعها ليست من مكان واحد فيسألها عن وجود رجل غريب في المنزل، تبرر له بأنه كان من أجل عدم التلويث بسمعة شقيقيتها وأنه كان سيفعل ذلك إذ تعرض لنفس الموقف وأنها كانت ستخبره ولكن الحادث وقف كل شيء، يرفض كريم إعطائها فرصة تانية للرجوع ولكن مع إصرارها ودهائها في الإقناع وافق كريم في النهاية.

مصطفى يواجه ملك بحقيقة علاقتها مع رجل آخر

يذهب مصطفى لمنزله، ولكنه بتجاهل ملك تمامًا ما يثير غضب ملك فتسأله بعنف عن السبب وأنه لن تقدر العيش مع هذا الأسلوب، فيبادلها هي نفس الشعور ويخبرها بأنه كان على خطأ عندما قرر العيش مع شخص لا يبادلها نفس الحب، خاصة وأنه كان يعرف علاقتها مع رجل آخر، ومازالت على علاقة معه تتعصب عليه ملك ولكنه يضربها على وجهها، تطلب ملك من مصطفى الطلاق، ولكنه يرفض ويقرر أخذ حقه منها أولًا.

وتنتهي الحلقة 15 من مسلسل ضد الكسر، بصدمة كريم عندما يجد مايا جالسة مع سلمى جاهشة في البكاء وتحكي لها عن تعرضها للتحرش.