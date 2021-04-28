/628976/حلبية-يكشف-مفاجأة-عن-ضم-الأهلي-للاعب-المصري-ويطلب-تدخل-الوزير

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عقب المباراة التي جمعت الفريق بالمارد الأحمر أن النادي الأهلي مازال لديه العديد من التحفظات على فتح صفحة جديدة مع النادي البورسعيدي، يأتي هذا على خلفية اللقاء الذي انتهى بفوز القلعة الحمراء بثنائية مقابل هدف.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيوينة : " مدير تعاقدات المارد الأحمر كان معنا في مكتبنا بالنادي، وتم حسم كافة الأمور بشأن إنتقال إسلام عيسى للنادي الأحمر، لكن حدث شئ مفاجئ حيث أبلغنا مسئول الأهلي أن رئيس القلعة الحمراء لديه تحفظات".

وتابع: " أناشد وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتدخل لإعادة العلاقة بين الناديين، وعقد جلسة بين المسئولين في الفريقين". وأضاف :" في فترة من الفترات كنا نفاوض بعض اللاعبين من الأهلي، قبل أن يتم تجميد المفاوضات بشكل مفاجئ".

عضو المصري: الأهلي لدسه تحفظات على عودة العلاقات

واستكمل :" نعترض على هدف الأهلي الثاني، وابلغني وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، أن الكرة كانت متقدمة عن مهاجم النادي الأهلي".

وعن مستقبل كريم العراقي: " لا توجد مفاوضات بين المصري و بيراميدز بشأن إنتقال كريم العراقي لصفوف النادي السماوي، ولكن كان هناك عرض رسمي من نادي ليبي لضم أموتو قبل أن نرفض بيعه ".

وشهد تشكيل الأهلي عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي مع إستمرار أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير– كوكا. خط الوسط : محمد مجدي افشة - أكرم توفيق – عمرو السولية .

خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر - ياسر إبراهيم - أليو ديانج.

بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة.