/628977/ضل-راجل-الحلقة-16-محمود-عبد-المغني-يتعرض-لهجوم-مسلح

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل "ضل راجل"، التي شهدت محاولات ياسر جلال لتجميع مبلغ فيديو الحادث، وبداية بروز بطن رنا رئيس، فضلًا عن غيرة نيرمين الفقي من نور اللبنانية.

ياسر جلال يواجه طليق نور اللبنانية

فطلب منها جلال أن تلتزم مكانها ونزل هو له وصرخ في وجهه وطلب منه أن يلتزم حده ويحل مشاكله مع زوجته بطريقة أكثر ريقًا فانصرف الأخير، ومن ثم سألت شهد ملك عن حقيقة زواجها منه فأخبرتها أنهما انفصلا.

تهديدات غادة لمروة أنور عرض مستمر

اتجهت غادة إلى بيت نادين -مروة أنور- وسألتها عن رد نادين على رسالة سليم الذي يأمر فيها أن تجهض الجنين، فجاوبتها بأنها رفضت وروت لوالدها تفاصيل تلك الرسالة، فهددتها غادة أن تقنعها وإلا حازم سيتورط معهم بالأمر.

نيرمين الفقي تشعر بالغيرة من نور اللبنانية

عادت شهد إلى المنزل ودخلت غرفتها ووقفت أمام المرآه تنظر لبطنها التي بدأت تظهر، فدخلت عليها والدتها هدى -نيرمين الفقي-، وسألتها عن سبب تأخيرهم فأخبرتها بما حدث مع الطبيبة ملك وموقف والدها مع طليقها، فشعرت الأخيرة بالغيرة.

والد غادة يواجه والدة محمد يسري بحقيقة ابنها

ذهبت غادة ووالدها إلى منزل هيثم وأخبر الأخير والدة هيثم بأزمته مع شهد وهدده بألا يورط ابنته معه وإلا لن يحدث له خيرًا فأخبره هيثم أن السيارة التي تم رمي شهد منها هي سيارة ابنته غادة وأن نادين أخبرتهم أن شهد بدأت تتكلم، فاتفق معه والد غادة أن يساعده بشرط عدم توريط ابنته بالأمر.

أسرة جلال تحاول مساعدته لإتمام مبلغ الفيديو

باع سلطان خال جلال التاكسي الخاص به وأعطى حقه لجلال لكي يستطيع دفع المبلغ الذي طلبه منه رجل عمرو مقابل الفيديو، وأرسلت إليه الطبيبة ملك نقود لتساعده ولكن جلال أخبر زوجته أنه لن يأخذهم، كما داينه صديقه خالد مبلغ 10 الآلف جنيهًا.

ياسر جلال يرفض التفريط بذهب زوجته

كما عرضت عليه هدى أن تبيع ذهبها ولكنه رفض التفريط فيه ورفض أيضًا المبلغ الذي أرسلته والدة هدى إليه.

زغلول يستغل أزمة ياسر جلال

أعطى زغلول جلال 20 ألف جنيًها حتى يوافق على بيع البيت، مدعيًا أن هذا حق زوجته فرفض جلال وأخبره أن أخته أخذت حقها.

محمد يسري يرتجف خوفًا بعد مشاهدة ياسر جلال لفيديو الحادث

عرف الوسيط الذي كان بين دكتور عزيز وعمرو وصاحبه هيثم على بعضهما، وأخبرهم عزيز بما سمعه من حديث بين جلال وملك حول وصوله إلى فيديو حادث ابنته، فوقع الخبر عليهم كالصاعقة.

ياسر جلال يرفض مساعدة نور اللبنانية

قابل جلال الطبيبة ملك ليرجع لها المال التي أرسلته له وأثناء حديثهما تلقت مكالمة هاتفية من يوسف رئيس المباحث يطلب منها أن تذهب لبيت والده وتفحصه لأنه شعر بالإعياء، ومن ثم تعرض الكمين الذي كان واقفًا به إلى هجوم مسلح، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 16 من مسلسل ضل راجل.