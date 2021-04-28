جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية إعمال العقل الذى هو وسيلة فهم النص القرآنى والنبوى، مشدد على أن القرآن الكريم اهتم بشان العقل، حيث قال تعالى: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون".





وأضاف، فى فيديو له على صفحته الرسمية بموقع "يوتيوب" نشره من سلسلة حلقاته عن "الكليات الست"، والتى تذاع على التليفزيون المصرى، أن العقل من أعظم نعم الله والتى يجب علينا ألا نضيعها بتناول المسكرات والمخدرات وغيرها مما يدمر العقل، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون". وأشار وزير الأوقاف إلى أهمية إعمال العقل كذلك فى عدم تصديق الشائعات، حيث لابد من التمهل وإعمال العقل والتثبت من المعلومة والخبر. وشدد على أهمية صون المسلم لعرضه وشرفه، وشرف أهله، ووطنه، لافتا إلى أهمية أن يكون المسلم عزيزا ولا يذل نفسه إلا لله تعالى فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. وزير الأوقاف : إعمال العقل يقتضى عدم تصديق الشائعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.