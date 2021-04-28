بصخة أسبوع الآلام للأطفال بكاتدراية مارجرجس بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - نظمت كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان بصخة خاصة للأطفال فقط، قاموا فيها بصلوات أسبوع الآلام.



جدة - نرمين السيد - نظمت كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان بصخة خاصة للأطفال فقط، قاموا فيها بصلوات أسبوع الآلام. وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعى.

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