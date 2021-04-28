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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مخالفات المرور 2021 للسيارات برقم اللوحات بمصر جميع المحافظات في المقال التالي
استعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة الحكومة المصرية التي تمنح لكل من يمتلك مركبة ولها لوحات معدنية أن يستعلم عن مخالفاته من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات النيابة العامة، وفي الوقت الحالي وبعد انتشار أشارات المرور الضوئية المزودة بالكاميرات والموجودة في جميع شوارع وميادين القاهرة الكبرى، وميادين المحافظات الأخرى قد يأخذ قائد المركبة مخالفة مرورية دون أن يعلم بها، وذلك في حالة عدم الالتزام بقوانين وقواعد المرور الموضوعة من أدارأة المرور.
استعلام عن مخالفات المرور
مخالفات المرور من الأشياء التي تشغل بال كل صاحب سيارة أو موتوسيكل وخاصتاً بعد قانون المرور الجديد الذي تم فيه رفع قيم المخالفات، وفي ظل انتشار الرادارات على جميع الطرق والمحاور وتركيب المُلصق الإلكتروني وتواجد رجال المرور في كل مكان، كل هذا يجعل صاحب السيارة معرض باستمرار لمخالفة وما علية إلا البحث المستمر على صفحات النت من أجل التعرف على مخالفاته من حين إلى أخر ويمكن ذلك بالطريقة الأتية.
- الدخول على الموقع الاستعلام عن مخالفات المرور.
- الضغط على كلمة استمرار الخاصة بالاستعلام.
- إدخل حروف وأرقام اللوحات المعدنية.
- الضغط على إجمالي المخالفات.
- تظهر لك صفحة البيانات الرئيسية للرخصة الحالية وبها بيان المخالفات المسجلة.
قيمة المخالفات في القانون الجديد
تم تحديث قيم مخالفات المرور بالقانون الجديد من خلال الحكومة بعد عرضه على لجنة الدفاع والأمن القومي، وذلك للبدء في الموافقة على تطبيق هذا القانون، الذي يهدف إلى ضبط حركة مرور السيارات بالشارع المصري حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، غلظ القانون الغرامات بشكل كبير وذلك رضعاً للمخالفين ووضع حداً لبعض المستهترين أثناء القيادة، ونعرض لكم بعض الغرامات التي تهم السائقين.
- غرامة عدم وجود طفاية الحريق 300 جنية
- غرامة السيارات التي ينبعث منها أدخنة وعوادم كثيفه من 500 إلى 1500 جنية
- غرامة عدم اتباع تعليمات رجال المرور من 100 إلى 500 جنيهاً.
- غرامة ترك السيارة في الطريق وتعطيل حركة السيارات من 200 إلى 2000 جنية.
- غرامة استخدام أجهزة تشويش على الرادار من 1500 إلى 3000 جنية.
- غرامة السير عكس اتجاه الطريق 5000 جنيهاً.
- غرامة نقل أدوات محظور تداولها 50,000 جنيهاً.
- يوجد عقوبات بجانب الغرامات تتصل إلى الحبس في حاله تعاطي المخدرات أثناء القيادة.
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