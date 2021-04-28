/628978/الأهلي-يعمق-جراح-صالات-الزمالك-ويتأهل-لنهائي-كأس-مصر-لكرة-السلة

حقق الأهلي فوزا هاما علىى الزمالك بنتيجة 80/85 في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة السلة، وشهد اللقاء تألق كبير من لاعبي قطبي الكرة المصرية وخاصة عمر طارق لاعب الفريق الأول لكرة السلة ، ومهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض، يزيد أوجاع الفارس الأبيض بعد الخسارة من الترجي التونسي في البطولة الإفريقية على يد الترجي التونسي.

وصعد الأهلي للدور لنهائي بطولة كأس مصر بعد أن أقصى الزمالك في نصف النهائي بعد أن تغلب الأخير علي الطيران من البطولة بنتيجة 78 / 54، فيما صعد الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 86 – 48.

وأقيمت المباراة بين الأهلي و الزمالك في تمام الحادية عشر مساء على مجمع صالات الشباب و الرياضة بالسادس من أكتوبر ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

مواجهات الأهلي و الزمالك في ألعاب الصالات

وكان الإتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إقامة المباريات بدون حضور جماهيرى، خاصة أن مباراة الفريقين السابقة فى بطولة الدورى شهدت أزمة كبرى وهى تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى، قبل أن يصدر الإتحاد قراره بفوز المارد الأحمر على الزمالك بنتيجة 20 – 0 .

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك في نهائي كأس اليد بنتيجة 26 – 23 ، ليعوض الفريق خسارته في نهائي الدوري الممتاز، ويحقق الفوز في نهائي الكأس ويتوج بالبطولة على حساب الفارس الأبيض.

نتيجة مباراة الأهلي و الزمالك في دوري السلة

وشهدت المباراة في نهائي كأس مصر بين الأهلي و الزمالك تألق كبير من حراس القطبين، خاصة محمد عصام الطيار، حارس مرمى النادي الأهلي بصد ركلات جزاء، حيث ساهم بشكل كبير في حفاظ المارد الأحمر على التقدم.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في قمة اليد عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن ، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، ، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، محمد عصام الطيار، ممدوح طه، عمر خالد، عبد الرحمن علي، .

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في قمة اليد أحمد الأحمر ، محمود خليل، هشام السبكى، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، علي هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار.