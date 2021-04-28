/628979/مدرب-المصري-بعد-خسارة-الأهلي-فعلنا-مالم-يستطع-الزمالك-فعله

كشف محمد عبد الكريم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، عن السبب وراء رضا الفريق البورسعيدي عن الأداء أمام المارد الأحمر على الرغم من خسارة الفريق بثنائية مقابل هدف وحيد، مشددا أن الفريق فعل مالم يستطع فعله فريق الزمالك.

وقال عبدالكريم :" فاجئنا الأهلي بطريقة لعبة جديدة وغير معتادة وهي الضغط من الأمام، ونحن الفريق الوحيد الذي أستطاع تنفيذها حتى الزمالك لم يكن ليستطيع لعب هذا أمام المارد الأحمر 90 دقيقة، لذلك وضعنا الفريق الأحمر تحت الضغط".

الأهلي و المصري في الدوري

وقال مدرب الزمالك في تصريحات تلفزيوينة: " النتيجة في النهاية بيد الله ونحن قدمنا ما علينا، وعلى جمهور النادي أن أن تفخر بفريقها ".

وأكمل :"الهدف الثاني الذي سجله محمد شريف دخل مرمانا بسبب سرحان من لاعبينا ولكن لاعبي الأهلي استغلوا الخطأ ، ووجودنا في المركز الرابع هو امر مميز للغاية وتميز من الناحية الهجومية والمادية للعديد من الفرق الاخرى".

وأضاف : " أشكر لاعبي المصري على الإستيعاب لطريقة اللعب وكامل ثقتنا في العناصر الموجودة، وذاكرانا الأهلي جيدا، وكذلك نجحناا في غلق مفاتيح اللعب لهم".

تصريحات مدرب المصري البورسعيدي عن مباراة الأهلي

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عقب المباراة التي جمعت الفريق بالمارد الأحمر أن النادي الأهلي مازال لديه العديد من التحفظات على فتح صفحة جديدة مع النادي البورسعيدي، يأتي هذا على خلفية اللقاء الذي انتهى بفوز القلعة الحمراء بثنائية مقابل هدف.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيوينة : " مدير تعاقدات المارد الأحمر كان معنا في مكتبنا بالنادي، وتم حسم كافة الأمور بشأن إنتقال إسلام عيسى للنادي الأحمر، لكن حدث شئ مفاجئ حيث أبلغنا مسئول الأهلي أن رئيس القلعة الحمراء لديه تحفظات".

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير– كوكا. خط الوسط : محمد مجدي افشة - أكرم توفيق – عمرو السولية .

خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر - ياسر إبراهيم - أليو ديانج.