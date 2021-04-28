مسلسل القاهرة كابول الحلقة 15..طارق لطفي يفقد شخص جديد من أسرته

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دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان طارق لطفي، وكيف واجه رمزي خبر وفاة والدته.

تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل القاهرة كابول

أرسلت منال رسالة لرمزي تفيد بموت والدته خيرات قالت فيها: "مكنتش ناوية ابعتلك تاني لكن المرة دي مضطرة خلني خيرات الله يرحمها ربنا معاك، الحق الباقي يارمزي الأعمار متتضمنش سلام"، وبمجرد أن يستقبل رمزي الرسالة يبكي بشدة، فيراه الشيخ منير ويسأله عن السبب فيخبره بوفاة والدته، فيحاول دعمه ب: "أنا لله وانا إليه لراجعون، هكذا تصنع المصائب الرجال".

ينتقل المشهد إلى عزاء خيرات، ولكن أثناء العزاء يأتي مجموعة كبيرة من الشيوخ للعزاء فيتعجب لهم الحاضرين، وعلى جانب آخر يقوم رمزي بأداء صلاة الغائب على روح والدته، ثم يذهب رمزي لابنه عبدالله بعد الصلاة ليخبره بوفاة جددته فيرد عليه: "انا معرفهاش ومشوفتهاش انا كمان أمي ماتت زعلان على أمك اللي ماتت ومش عايزني أزعل على أمي اللي قتلتها"، فيطلب منه رمزي أن ينام معه عبدالله هذه الليلة في الكهف لشدة احتياجه إليه، لكن يقابل رمزي طلبه بالرفض التام.

ريم تحاول دعم حسن بعد وفاة شقيقته خيرات

تقابل ريم عم حسن وتخبره أنها أتت لعزاءه وأنه غير مضطر لمقابلتها اوقات طويلة حتى يعود لحالته الطبيعية، فيخبرها حسن أنه يرى الموت شيء مسعد وليس محزن كما يتوقعه البعض وأنه لاقى خبر وفاة ابنه عصام بابتسامة وكان يأخذ عزاه بابتسامه لانه مات أثناء حدوث تفجير في مكان عمله، وكما هو الحال بالنسبة لأخته خيرات فعاشت حياتها في خدمة زوجها عبدالستار وماتت تحت طاعته، لذلك لا يوجد شيء يدعي الحزن أبدًا.

عم حسن يحاول دعم عبدالمجيد ولكن تطرده ابنته

يذهب عم حسن لدعم عبدالستار بشأن وفاة زوجته خيرات وذلك بعد أخباره من قبل ابنته بأن والدها لا يأكل ولا يشرب ومازال تحت تأثير صدمة وفاة زوجته خيرات يقوم عم حسن بالتحدث معه فيخبره عبدالستار بحزن: "مكنش يصح تمشي فجأة وتسيبني، عشرة سنين مشيت وسبتني لوحدي، طول عمرنا عايشين على الحلوة والمرة من بعض، اشمعنا المرة دي سابتني وهي عارفة اني مش هقدر"، يرد عليه عم حسن بأنه سيستطيع وسينهض ويتزوج بأخرى ولن يعيش وحده ابدًا، تسمعه ابنته فتغضب عليه وتخبره بأن ابيها لن يتزوج بأخرى وأن كبره جعله يقول كلام لا يفهم معناه، فينسحب عم حسن بهدوء ويخبرها بذهابه.

طارق كساب يستعرض ذكرياته مع حارته القديمة

يذهب طارق لعزاء عم عبدالستار بعدما أخبرته والدته بوفاة زوجته خيرات، ولكن بمجرد أن يذهب ويرى أطفال الحارة يلعبون البلي يتذكر طارق مشاجرته مع أصدقائه بسبب أخذه جميع البلي منهم، ولكن يخبرهم رمزي بأنه لن يلعب مرة أخرى لأن اللعب جميعه حرام، فيخبره رمزي باستنكار عن منال وسيره ورائها هل حلال أم حرام فيتركهم رمزي ويذهب، يعود طارق لوعيه مرة أخرى، يرن جرس باب عم عبدالستار ولكن يقابله عم حسن ويخبره بأنه لن يفتح له الباب ويأخذ عزاءه، ويطلب منه الدخول للمنزل ولكن يرفض طارق، يسأله عن القنوات التي يظهر بها وأنه يتابعه دائما، فيتسائل طارق هل هذا يعتبر مدح أم ذم به فيجيبه عم حسن إجابة غامضة، بأنه على حسب مايقوم بجلده في تلك القنوات.

تنتهي أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 15 بعفو رمزي عن أبو معاذ ويخيره بين مبيعاته أو يعلن ولائه لمن يختار، فيختار أبو معاذ أن يذهب الجماعات الأخرى التي تقدم لهم الدعم والسبب في وصولهم إلى هذا كله، وأنه لا يفضل البقاء داخل الحركات الاسلامية، ولكنه لم يكن يعلم أن هذه بداية اللعنة.